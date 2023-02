Auto, per gli italiani nel 2023 puntano all'ibrido (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per quasi un italiano su tre (32%) la prossima Auto sarà un' ibrida non ricaricabile. Perché l'elettrico piace, ma di fronte a difficoltà infrastrutturali, dubbi su modi e tempi di ricarica, timori ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per quasi un italiano su tre (32%) la prossimasarà un' ibrida non ricaricabile. Perché l'elettrico piace, ma di fronte a difficoltà infrastrutturali, dubbi su modi e tempi di ricarica, timori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Solo ora che hanno scoperto l’ovvio, ossia che Pechino tutela i propri costruttori di auto, i produttori europei cr… - LegaSalvini : ??? FIRMA PER DIRE STOP AD UN SUICIDIO ECONOMICO E SOCIALE Per colpa di un provvedimento votato dal Parlamento euro… - AlexBazzaro : Non immagino un’Italia nel 2035 piena di auto elettriche, vogliono un’Italia in cui i poveracci l’auto non la avran… - LuigiToyota : @LaVeritaWeb State bloccando le persone ad acquistare l'auto e creando disoccupazione e chiusura fabbriche,ma dove… - Luca9807 : RT @patriziafioran1: Auto carabinieri sul portone mentre da 1 dei negozi sottostanti ritirato 1 cartone per il trasloco devono essere denun… -