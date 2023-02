Auto, il governo pensa a incentivi per la produzione nazionale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro per le Imprese e per il Made in Italy Adolfo Urso intanto garantisce che sulle sfide della transizione ambientale per il settore, e sui rischi legati all’impatto su imprese e occupazione in Italia, «non daremo tregua», «dobbiamo imporre una visione pragmatica alla Commissione Ue» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro per le Imprese e per il Made in Italy Adolfo Urso intanto garantisce che sulle sfide della transizione ambientale per il settore, e sui rischi legati all’impatto su imprese e occupazione in Italia, «non daremo tregua», «dobbiamo imporre una visione pragmatica alla Commissione Ue»

