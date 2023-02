Auto elettrica, operazione verità: l’idea Ue non può funzionare (Di venerdì 24 febbraio 2023) Intervistato su Radio24 il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che allo stato attuale le Auto elettriche si vendono a prezzi che di fatto le rendono “Auto solo per ricchi”. E l’idea di erogare incentivi per acquistarle, se questo dovesse servire a sostituire milioni di veicoli più inquinanti, per allinearsi alle regole sulle emissioni che vorrebbe l’Ue, “è inimmaginabile”, date le risorse di bilancio che richiederebbe. Inoltre, Pichetto sottolinea che “la valutazione sul piano degli incentivi” spetta al Ministro di Imprese e Made in Italy Adolfo Russo. “Fin quando le Auto elettriche erano 6.000-60.000 l’anno potevi starci. Ma se arriviamo a milioni o centinaia di migliaia probabilmente l’effetto sul bilancio dello Stato ce l’hanno. L’Auto ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Intervistato su Radio24 il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che allo stato attuale leelettriche si vendono a prezzi che di fatto le rendono “solo per ricchi”. Edi erogare incentivi per acquistarle, se questo dovesse servire a sostituire milioni di veicoli più inquinanti, per allinearsi alle regole sulle emissioni che vorrebbe l’Ue, “è inimmaginabile”, date le risorse di bilancio che richiederebbe. Inoltre, Pichetto sottolinea che “la valutazione sul piano degli incentivi” spetta al Ministro di Imprese e Made in Italy Adolfo Russo. “Fin quando leelettriche erano 6.000-60.000 l’anno potevi starci. Ma se arriviamo a milioni o centinaia di migliaia probabilmente l’effetto sul bilancio dello Stato ce l’hanno. L’...

