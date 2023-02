(Di venerdì 24 febbraio 2023) Iniziativa per ricordare il primo anniversario della guerra in Ucraina. La stradaalla sede dell'si è tinta dei colori giallo e blu. Glidel gruppo Led by ...

Glidel gruppo Led by the Donkeys hanno rovesciato la vernice sul manto stradale e il traffico ha contribuito a distribuirla disegnando una enorme bandiera ucraina proprio davanti all'...Glichevernice lavabile contro i palazzi del potere affermano che si tratta di un'azione non violenta, proprio perché la vernice è lavabile. Ma si tratta di un atto che ha in sé ...

Attivisti gettano vernice gialla e blu davanti ambasciata russa a Londra TGLA7

Nel triste anniversario del primo anno di guerra in Ucraina gli attivisti di Led the Donkeys hanno gettato in strada vernice lavabile gialla e blu di fronte alla sede diplomatica russa ...