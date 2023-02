Atp Rio de Janeiro 2023 | Fognini si illude dopo il primo set | Alcaraz va ai quarti

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Niente da fare per Fabiocontro Carlosnel secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de. L’azzurro siun granset, ma alla fine è lo spagnolo numero 2 al mondo ad imporsi sulla terra rossa brasiliana 6-7(5) 6-2 6-4 in due ore e quarantasei minuti. L’inizio è in salita per, con il murciano che sale 3-0. La svolta però è puntuale con l’italiano che riesce a cancellare due palle per il doppio break, per poi strappare il servizio. Si tratta deldi sette break negli ultimi otto game del set, che si trascina fino al tie break, dovelascia a 5 il suo avversario. Anche nelle altre due frazioni,si issa sul 3-0. E stavolta a ...