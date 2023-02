Atp Dubai 2023 con Sonego: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 500 di Dubai 2023, in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Spicca il ritorno in campo di Novak Djokovic, reduce dalla doppietta in Australia tra Adelaide e Melbourne. Presenti anche i russi Rublev, Medvedev e Khachanov, oltre a un top 10 come Auger-Aliassime. L’unico tennista italiano presente è invece Lorenzo Sonego, chiamato a riscattarsi dopo la sconfitta al primo turno a Doha contro un eroico Murray, anche lui ai nastri di partenza negli Emirati. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il, le, gli, latv edel torneo Atp 500 di, indal 27 febbraio al 4 marzo. Spicca il ritorno in campo di Novak Djokovic, reduce dalla doppietta in Australia tra Adelaide e Melbourne. Presenti anche i russi Rublev, Medvedev e Khachanov, oltre a un top 10 come Auger-Aliassime. L’unico tennista italiano presente è invece Lorenzo, chiamato a riscattarsi dopo la sconfitta al primo turno a Doha contro un eroico Murray, anche lui ai nastri di partenza negli Emirati. Latelevisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Liveinvece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite ...

