ATP Doha 2023 | Murray ha sette vite | salva cinque match point a Lehecka e va in finale con Medvedev

Una finale d'alto rango ci aspetta a Doha. Saranno Andy Murray e Daniil Medvedev a giocarsi il torneo con sede nella capitale qatariota, per scrivere il proprio nome nell'albo d'oro subito dopo Roberto Bautista Agut, vincitore lo scorso anno. Una semifinale assurda la prima, quella tra Murray e Jiri Lehecka. Lo scozzese sembra avere vita facile dopo aver rifilato un bagel al ceco nel primo set, ma il numero 52 del mondo, dopo aver compreso di non aver più nulla da perdere, inizia a spingere e prende il sopravvento diventando una macchina. Fino però al momento di chiudere i conti: Lehecka spreca cinque match point, di cui almeno due buttati via sul proprio servizio, e riemerge tutto il carattere dell'ex ...

