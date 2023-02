Atp Doha 2023, Medvedev e Murray in finale: battuti Auger-Aliassime e Lehecka (Di venerdì 24 febbraio 2023) Saranno Andy Murray e Daniil Medvedev a sfidarsi nella finale del torneo Atp di Doha 2023. Il britannico ha avuto la meglio in tre set sul ceco Jiri Lehecka (6-0 3-6 7-6(6), match nel quale è partito subito a tutta conquistando il primo set sul 6-0. Reazione del classe 2001 nel secondo parziale, conquistato grazie al break nel secondo game, ma Lehecka è poi costretto ad arrendersi al tie break del terzo set. Vittoria in due parziali, invece, per il russo numero otto al mondo contro Felix Auger Aliassime (6-4 7-6(7). Dopo un buon primo set, Medvedev ha rischiato molto al tie break del secondo set dove è stato costretto ad annullare tre set point, ma è riuscito poi a chiudere i conti sul 9-7. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Saranno Andye Daniila sfidarsi nelladel torneo Atp di. Il britannico ha avuto la meglio in tre set sul ceco Jiri(6-0 3-6 7-6(6), match nel quale è partito subito a tutta conquistando il primo set sul 6-0. Reazione del classe 2001 nel secondo parziale, conquistato grazie al break nel secondo game, maè poi costretto ad arrendersi al tie break del terzo set. Vittoria in due parziali, invece, per il russo numero otto al mondo contro Felix(6-4 7-6(7). Dopo un buon primo set,ha rischiato molto al tie break del secondo set dove è stato costretto ad annullare tre set point, ma è riuscito poi a chiudere i conti sul 9-7. SportFace.

