Atletica, World Indoor Tour: gran chiusura a Birmingham, 5 italiani e sfilza di big (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio andrà in scena l’ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera al coperto. Sarà Birmingham (gran Bretagna) a ospitare l’evento che precede di pochi giorni gli Europei Indoor (che si disputeranno a Istanbul dal 2 al 5 marzo). Saranno presenti cinque italiani, desiderosi di mettersi in luce prima della rassegna continentale. Roberta Bruni è reduce dal record italiano Indoor firmato domenica scorsa ai Campionati italiani: la laziale riparte dal 4.62 per fronteggiare la slovena Tina Sutej (migliore dell’anno con 4.82), la finlandese Wilma Murto (oro agli Europei di Monaco), la greca Katerina Stefanidi (vincitrice di tutto in carriera) ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio andrà in scena l’ultima tappa del(livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante dileggera al coperto. SaràBretagna) a ospitare l’evento che precede di pochi giorni gli Europei(che si disputeranno a Istanbul dal 2 al 5 marzo). Saranno presenti cinque, desiderosi di mettersi in luce prima della rassegna continentale. Roberta Bruni è reduce dal record italianofirmato domenica scorsa ai Campionati: la laziale riparte dal 4.62 per fronteggiare la slovena Tina Sutej (migliore dell’anno con 4.82), la finlandese Wilma Murto (oro agli Europei di Monaco), la greca Katerina Stefanidi (vincitrice di tutto in carriera) ...

