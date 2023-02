Atletica, Ferdinand Omanyala straripante! 9.86 sui 100 metri, spaventa Marcell Jacobs e i big in pieno inverno! (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ferdinand Omanyala stupisce tutti e nel bel mezzo della stagione indoor decide di partecipare a un evento all’aperto, facendo saltare il banco in maniera sfavillante. Il velocista keniano è tornato in Patria e all’AK Weekend Meet, andato in scena a Nairobi, ha corso i 100 metri in un roboante 9.86! Tempo strepitoso per lo sprinter capace di battere Marcell Jacobs nove giorni fa sui 60 metri al coperto in quel di Lievin. Si tratta della miglior prestazione mondiale stagionale (dato ovvio, visto che si è gareggiato molto poco a livello outdoor nei primi due mesi dell’anno), ma mai nessuno aveva corso in 9.86 durante l’inverno in tutta la storia dell’Atletica leggera. Il 27enne ha sfruttato al meglio l’altura della capitale e si è fermato a un centesimo dal crono siglato ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023)stupisce tutti e nel bel mezzo della stagione indoor decide di partecipare a un evento all’aperto, facendo saltare il banco in maniera sfavillante. Il velocista keniano è tornato in Patria e all’AK Weekend Meet, andato in scena a Nairobi, ha corso i 100in un roboante 9.86! Tempo strepitoso per lo sprinter capace di batterenove giorni fa sui 60al coperto in quel di Lievin. Si tratta della miglior prestazione mondiale stagionale (dato ovvio, visto che si è gareggiato molto poco a livello outdoor nei primi due mesi dell’anno), ma mai nessuno aveva corso in 9.86 durante l’inverno in tutta la storia dell’leggera. Il 27enne ha sfruttato al meglio l’altura della capitale e si è fermato a un centesimo dal crono siglato ...

