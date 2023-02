Atletica | Emmanuel Ihemeje salta gli Europei Indoor! Forfait pesante in casa Italia | perché ha rinunciato

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Arriva il primoall’interno della spedizionena che sarà protagonista agliIndoor 2023 dileggera, in programma a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Il gruppo tricolore scende infatti a 49 unità in seguito alla rinuncia di, quinto ai Mondiali di Eugene dello scorso anno e accreditato della seconda miglior misura stagionale tra gli iscritti alla rassegna continentale. L’azzurro del salto triplo, che in questa annata agonistica si era spinto a 16.99 metri, ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare rimediato nell’unica gara disputata negli ultimi due mesi: il Meeting di Fayetteville andato in scena il 28 gennaio, dove sfiorò appunto i 17 metri. Il nostro portacolori ha cercato di recuperare ed è in progressivo miglioramente, ma le ...