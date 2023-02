Atletica, Andy Diaz è italiano! Carta da medaglia a Parigi 2024, ma quando potrà gareggiare? (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Atletica italiana ha una nuova Carta da medaglia per le Olimpiadi di Parigi 2024, di quelle davvero pesanti: il cubano Andy Diaz è stato infatti naturalizzato ieri a seguito di una delibera del Consiglio dei Ministri presieduto dalla Premier Giorgia Meloni. Il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva infatti attivato la procedura affinché venisse concessa la cittadinanza italiana al caraibico per meriti sportivi: il Governo ha approvato la richiesta e da ieri Diaz è un nostro concittadino a tutti gli effetti. Occorre sottolineare come per le persone ‘normali’ sia lungo e tortuoso il processo per acquisire la cittadinanza italiana, mentre da ormai diversi anni gli sportivi hanno una corsia preferenziale: giusto o sbagliato? Come sempre, OA Sport non ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’italiana ha una nuovadaper le Olimpiadi di, di quelle davvero pesanti: il cubanoè stato infatti naturalizzato ieri a seguito di una delibera del Consiglio dei Ministri presieduto dalla Premier Giorgia Meloni. Il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva infatti attivato la procedura affinché venisse concessa la cittadinanza italiana al caraibico per meriti sportivi: il Governo ha approvato la richiesta e da ieriè un nostro concittadino a tutti gli effetti. Occorre sottolineare come per le persone ‘normali’ sia lungo e tortuoso il processo per acquisire la cittadinanza italiana, mentre da ormai diversi anni gli sportivi hanno una corsia preferenziale: giusto o sbagliato? Come sempre, OA Sport non ...

