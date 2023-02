Assoluzioni tragedia di Rigopiano. La rabbia dei parenti: “Nessuna fiducia nella giustizia” (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Cinque i condannati e 25 gli assolti Dopo le sentenze di assoluzione per la tragedia di Rigopiano, i familiari delle vittime hanno manifestato tutta la loro rabbia contro una sentenza che non dà a loro giustizia. Sono, infatti, solo cinque le condanne, di cui tre per responsabilità legate alla sicurezza stradale e all’agibilità del resort, mentre 25 sono le Assoluzioni per la tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga, in cui morirono 29 persone fra ospiti e dipendenti. Tra i condannati c’è il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, condannato a 2 anni e 4 mesi. Alla lettura della sentenza Giampaolo Matrone estratto vivo dalle macerie, ma rimasto invalido, mentre la moglie, si è rivolto al giudice con un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Cinque i condannati e 25 gli assolti Dopo le sentenze di assoluzione per ladi, i familiari delle vittime hanno manifestato tutta la lorocontro una sentenza che non dà a loro. Sono, infatti, solo cinque le condanne, di cui tre per responsabilità legate alla sicurezza stradale e all’agibilità del resort, mentre 25 sono leper ladell’Hoteldi Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga, in cui morirono 29 persone fra ospiti e dipendenti. Tra i condannati c’è il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, condannato a 2 anni e 4 mesi. Alla lettura della sentenza Giampaolo Matrone estratto vivo dalle macerie, ma rimasto invalido, mentre la moglie, si è rivolto al giudice con un ...

