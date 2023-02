Assegno Unico, l’Inps: “non è necessaria la domanda di rinnovo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Novità in arrivo anche per i nuclei vedovili l’Inps ha reso noto che per quanto riguarda l’Assegno Unico e Universale 2023 non è necessario presentare la domanda di rinnovo all’interno dell’applicazione IO. Scrive l’Inps nell’informativa: “Dal 1° marzo, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 hanno presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza l’onere di presentare una nuova domanda“. La normativa prevede che alle famiglie con due genitori lavoratori venga erogata una maggiorazione di 30 euro mensili per ogni figlio. L’importo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Novità in arrivo anche per i nuclei vedoviliha reso noto che per quanto riguarda l’e Universale 2023 non è necessario presentare ladiall’interno dell’applicazione IO. Scrivenell’informativa: “Dal 1° marzo, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 hanno presentato unadie Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte del, senza l’onere di presentare una nuova“. La normativa prevede che alle famiglie con due genitori lavoratori venga erogata una maggiorazione di 30 euro mensili per ogni figlio. L’importo ...

