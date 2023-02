Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGTW_it : La #Cassazione respinge il ricorso di #Cospito, la reazione degli #anarchici in presidio: «Assassini» - Affaritaliani : 'Assassini', la reazione degli anarchici alla sentenza su Cospito che rigetta ricorso revoca 41 bis - Bera49164308 : RT @clamar65: @Bera49164308 Maledetti assassini Provate ad immaginare la reazione dei genitori quando capiranno che hanno creduto ai deliri… - clamar65 : @Bera49164308 Maledetti assassini Provate ad immaginare la reazione dei genitori quando capiranno che hanno creduto… - goldenstein1 : RT @erny110393: La reazione dei PORCI ASSASSINI USA alle parole di Putin: 'Nessuno sta attaccando la Russia. C'è una sorta di assurdità nel… -

E poi l'inevitabiledegli oltre 50 anarchici presenti: "", "Lo stato ammazza un militante anarchico e rivoluzionario", "State fomentando rivoluzioni", "Alfredo, viva o muoia, vivrà ...Roma, 24 febbraio 2023 Un momento di silenzio poi il grido "". Così gli anarchici in piazza Cavour, a Roma, hanno accolto la notizia del rigetto da parte della Cassazione del ricorso sul 41 bis per Alfredo Cospito.

"Assassini", la reazione degli anarchici alla sentenza su Cospito che ... La7

Cospito, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso: resta al 41 bis. In piazza gridano: "Assassini". L’a… la Repubblica

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Cospito: l'anarchico resta al 41 bis RaiNews

Nonostante Rigopiano, non abbiamo imparato niente sulla ... Ohga!

Le reazioni alla sentenza di Rigopiano: tra urla e dissenso News Town

Gli anarchici in piazza dopo il verdetto della Cassazione che ha confermato il 41bis per Cospito hanno urlato "assassini". Questa la prima reazione alla decisione ...(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2023 Un momento di silenzio poi il grido 'assassini'. Così gli anarchici in piazza Cavour, a Roma, hanno accolto ...