Ascolti TV | Giovedì 23 Febbraio 2023 Che Dio Ci Aiuti in risalita 21 6% – 4 mln | GF Vip si migliora 21 1% – 2 | 75 mln

Nella serata di ieri, giovedì 23 febbraio 2023, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha interessato 4.084.000 spettatori pari al 21.6% (primo episodio: 4.315.000 – 20.8%; secondo episodio: 3.866.000 – 22.6%). Su Canale 5 – dalle 21.49 all'1.30 – la trentaseiesima puntata di Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.759.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della notte – Death Wish ha interessato 982.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della Morte – parte prima ha intrattenuto 877.000 spettatori (5%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 791.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 812.000 spettatori con il 5.3% di share.