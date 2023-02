Ascolti tv Che Dio ci aiuti 7 e Grande Fratello Vip: chi ha vinto giovedì 23 febbraio, dati Auditel e share di ieri (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra Che Dio ci aiuti 7 e Grande Fratello Vip? ieri sera sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Alfonso Signorini e i suoi “vipponi” contro una delle fiction più amate dal pubblico, ovvero quella con Elena Sofia Ricci – anche se l’attrice ormai ha passato le consegne dedicandosi a Fiori sopra l’Inferno – e Francesca Chillemi. Vediamo chi ha vinto. Ascolti tv Che Dio ci aiuti 7 e Grande Fratello Vip, chi ha vinto ieri sera Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023)tv, chi hala gara tra Che Dio ci7 eVip?sera sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Alfonso Signorini e i suoi “vipponi” contro una delle fiction più amate dal pubblico, ovvero quella con Elena Sofia Ricci – anche se l’attrice ormai ha passato le consegne dedicandosi a Fiori sopra l’Inferno – e Francesca Chillemi. Vediamo chi hatv Che Dio ci7 eVip, chi hasera Dalle 10.00 saranno trasmessi ie lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Grandi ascolti per #CTCF che ieri ha conquistato 2,5 milioni di telespettatori e il 12,5% di share, con un picco di… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per il secondo appuntamento con la serie “Buongiorno, mamma! 2”, che si aggiudica la serata sul pubb… - piglione_laura : @marattin e queste sono le persone che ancora ragionano e denunciano le politiche illogiche di UE imposte da USA (a… - MGBasolu : RT @Big63w: #RescinderePaytv Ho disdetto tutto, non guardo più il calcio ,meno che meno le altre squadre , non fate fare ascolti in TV , m… - PaoloMariotto2 : @meltingmax Che Dio ti ascolti -