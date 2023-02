Arsenal, Arteta: “Per il titolo non è una corsa a due” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato della corsa alla Premier League che vede coinvolte anche le due squadre di Manchester: City e United. Ecco le sue parole: “Penso che siano più di due le squadre coinvolte e ogni giorno è una gara, una gara a convincere i giocatori come allenarsi meglio, come giocare meglio. Ogni partita in Premier è una sfida, come la prossima col Leicester: dovremo essere davvero bravi per batterli”. E ancora: “L’umore è molto più positivo, c’è molta più fiducia. Il fatto che la squadra abbia dimostrato di saper reagire, sia allo svantaggio che alla sconfitta di 72 ore prima col City, è una bella iniezione di fiducia. Jorginho? Ha esperienza, ha le qualità di cui avevamo bisogno nella squadra, conosce benissimo il campionato, per me non è una sorpresa”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico dell’, Mikel, ha parlato dellaalla Premier League che vede coinvolte anche le due squadre di Manchester: City e United. Ecco le sue parole: “Penso che siano più di due le squadre coinvolte e ogni giorno è una gara, una gara a convincere i giocatori come allenarsi meglio, come giocare meglio. Ogni partita in Premier è una sfida, come la prossima col Leicester: dovremo essere davvero bravi per batterli”. E ancora: “L’umore è molto più positivo, c’è molta più fiducia. Il fatto che la squadra abbia dimostrato di saper reagire, sia allo svantaggio che alla sconfitta di 72 ore prima col City, è una bella iniezione di fiducia. Jorginho? Ha esperienza, ha le qualità di cui avevamo bisogno nella squadra, conosce benissimo il campionato, per me non è una sorpresa”. SportFace.

