Arriva in TV Per Un Pugno Di Dollari di Sergio Leone (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Il film del 1964 è stata sin da subito una scommessa e una rivelazione inaspettata. E' il film che ha dato inizio alla grande storia d'amore internazionale tra gli spettatori di tutto il mondo e il genere chiamato "Spaghetti Western". Lo Spaghetti Western è senz'altro il Western all'italiana, ma anche molto di più. Furono prodotti infatti più di 400 film dalla metà degli anni '60 e la fine degli anni '70. Il Western era praticamente un genere morto quando Leone girò Per Un Pugno Di Dollari. Caratteristiche del genere sono l'irrilevanza o quasi delle storie d'amore, rumori di pistola sempre più forti e le incredibili scene di violenza (per l'epoca) sul grande schermo. Il genere è diviso sostanzialmente in tre filoni: quello dell'azione pura, collegata direttamente a Sergio Leone, il Western ...

