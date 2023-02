Arrigo Boito | il Mefistofele scapigliato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Intellettuale e artista ecclettico,nasce a Padova il 24 Febbraio del 1842. La sua prima formazione lo vede impegnato negli studi di pianoforte e composizione presso il Conservatorio di Milano dove non tarda a dimostrare il suo rifiuto per le convenzioni accademiche e il suo fervido interesse per le innovazioni che stavano emergendo in un ambiente mitteleuropeo. Esponente di spicco del movimento letterario degli Scapigliati, fondato da Emilio Praga, si rende noto al grande pubblico anche come apprezzato librettista di opere liriche. Il compositore “e Giuseppe Verdi nel giardino della residenza di Giulio Ricordi in Via Borgonuovo, Milano. Fotografia di Achille Ferrario, 1892.L’Italia ha visto da poco la sua unificazione sotto l’egida Sabauda quando ...