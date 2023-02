Arrestato in Francia il tunisino sospettato dell’omicidio del militare Danilo Pipitone a Centocelle (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ stato Arrestato in Francia, Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni ritenuto responsabile dell’omicidio del caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, ucciso a Roma dopo un’aggressione nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso. La Squadra Mobile, coordinata dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino con il pm Gennaro Varone, ha individuato in Francia l’uomo, che ha precedenti per rapina. I magistrati della procura di Roma hanno tempestivamente chiesto il mandato di arresto europeo, con l’accusa di omicidio preterintenzionale, che ha consentito l’arresto e la richiesta di consegna in Italia dell’indagato. I poliziotti stanno cercando di capire cosa ci facesse in quella zona Lucente Pipitone, se aveva un appuntamento con ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ statoin, Mohamed Abidi, ildi 33 anni ritenuto responsabiledel caporalmaggioreSalvatore Lucente, ucciso a Roma dopo un’aggressione nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorso. La Squadra Mobile, coordinata dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino con il pm Gennaro Varone, ha individuato inl’uomo, che ha precedenti per rapina. I magistrati della procura di Roma hanno tempestivamente chiesto il mandato di arresto europeo, con l’accusa di omicidio preterintenzionale, che ha consentito l’arresto e la richiesta di consegna in Italia dell’indagato. I poliziotti stanno cercando di capire cosa ci facesse in quella zona Lucente, se aveva un appuntamento con ...

