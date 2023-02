Arrestato in Francia il 33enne accusato dell’omicidio del militare Lucente Pipitone a Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arrestato in Francia, Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni accusato dell'omicidio del caporal maggiore dell'eserci… - inecaras : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato in Francia, Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni accusato dell'omicidio del caporal maggiore dell'esercito Dan… - annac82 : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato in Francia, Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni accusato dell'omicidio del caporal maggiore dell'esercito Dan… - LiveSicilia : Militare trapanese ucciso a Roma, tunisino arrestato in Francia - SecondaAlla : Militare ucciso a Roma, tunisino arrestato in Francia -

Il presunto assassino è statoine i pm di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, hanno chiesto la consegna dell'indagato. Su di lui pende l'accusa di ...Mohamed Abidi è stato individuato dalla squadra mobile di ...

Danilo Lucente, arrestato in Francia il 33enne accusato del suo omicidio: fermato con documenti falsi dalla po ilmessaggero.it

Militare ucciso a Roma, arrestato in Francia il 33enne tunisino Agenzia ANSA

Militare ucciso a Roma, tunisino arrestato in Francia Adnkronos

Roma, militare ucciso: sospettato arrestato in Francia - LaPresse LAPRESSE

Roma, l'omicidio del caporalmaggiore Danilo Lucente Pipitone: arrestato in Francia il sospettato Mohamed Abidi Corriere Roma

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...È stato preso Mohamed Abidi, il 33enne accusato dell'omicidio del caporalmaggiore di Marsala, Danilo Salvatore Lucente Pipitone ...