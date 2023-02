Aperte le selezioni per la scuola di giornalismo del Far East Film Festival (Di venerdì 24 febbraio 2023) FEFF24Conto alla rovescia per il Far East Film Festival di Udine, che quest’anno taglia lo storico traguardo delle 25 edizioni, e conto alla rovescia per il FEFF Campus, la scuola di giornalismo coordinata da Mathew Scott. Le selezioni 2023 sono ufficialmente Aperte (questo il link per candidarsi: https://vp.eventival.com/farEastff/2023) e i Fab 10 saranno, come sempre, 5 talenti europei e 5 talenti asiatici under 26: aspiranti critici cinematografici e aspiranti cronisti culturali che entreranno a far parte della FEFF family e lavoreranno in prima linea durante le 9 giornate del Festival (dal 21 al 29 aprile). «Quest’anno festeggiamo il nostro venticinquesimo anniversario – sono parole di Sabrina Baracetti, Presidente del FEFF – e ... Leggi su udine20 (Di venerdì 24 febbraio 2023) FEFF24Conto alla rovescia per il Fardi Udine, che quest’anno taglia lo storico traguardo delle 25 edizioni, e conto alla rovescia per il FEFF Campus, ladicoordinata da Mathew Scott. Le2023 sono ufficialmente(questo il link per candidarsi: https://vp.eventival.com/farff/2023) e i Fab 10 saranno, come sempre, 5 talenti europei e 5 talenti asiatici under 26: aspiranti critici cinematografici e aspiranti cronisti culturali che entreranno a far parte della FEFF family e lavoreranno in prima linea durante le 9 giornate del(dal 21 al 29 aprile). «Quest’anno festeggiamo il nostro venticinquesimo anniversario – sono parole di Sabrina Baracetti, Presidente del FEFF – e ...

