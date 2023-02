Antonino Spinalbese e Ginevra si baciano nella notte VIDEO

(Di venerdì 24 febbraio 2023)Lamborghini esi sono baciati nel momento in cui il vippone è arrivato in studio L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Antonino Spinalbese, eliminato dal GF Vip, ritrova Ginevra Lamborghini - andreastoolbox : Gf Vip, l'eliminazione di Antonino e il caso del van: 'Microfoni via e racconti intimi' #Vip, #Gf #l'eliminazione… - Maria47965890 : RT @Luciauri31: Da #nikiters volevo salutare Antonino che è stato il nemico migliore che Nikita potesse avere COERENTE SINCERO e anche STRO… - perlablu14 : RT @Luciauri31: Da #nikiters volevo salutare Antonino che è stato il nemico migliore che Nikita potesse avere COERENTE SINCERO e anche STRO… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è l'eliminato della puntata del 23 febbraio -

La 36a puntata del GF Vip ha avuto il degno finale, dopo una lunga serata caratterizzata dal provvedimento a scapito di quattro Vipponi. Il bacio die Ginevra Lamborghini ha dato un senso ai tanti mesi di attesa della cantante, che ha sempre sostenuto dall'esterno l'ex di Belen Rodriguez, nonostante la sua vicinanza ad altre ...L'ex di Belen Rodriguez, sollecitato più volte da Signorini, si lascia andare Alfonso gli rivela che la 30enne, sorella di Elettra, è ufficialmente singlealla fine riesce nel suo scopo, quello di uscire dalla Casa del GF Vip per tornare alla sua vita reale , non più reality, per riabbracciare la figlia avuta da Belen Rodriguez , ...

Antonino Spinalbese fa il suo ingresso in studio - Mediaset Infinity Grande Fratello

Antonino Spinalbese è il VIP eliminato dalla Casa - Mediaset Infinity Grande Fratello

Grande Fratello Vip, Matteo Diamante e Antonino Spinalbese hanno lo stesso “problema intimo”:… Il Fatto Quotidiano

Grande Fratello Vip, il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese | Video Mediaset SuperGuidaTV

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Antonino Spinalbese, è stata davvero tosta per tutti i concorrenti. Le discussioni, però, sono continuate anche dopo ...Parliamo di Antonino Spinalbese, che come è noto per diversi giorni è stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute. Proprio in quell’occasione, l’hair stylist avrebbe avuto contatti ...