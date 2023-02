Antonella Clerici lancia una frecciatina in diretta: “Ora voglio dire una cosa” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Negli anni Antonella Clerici ha dimostrato in più occasioni di non avere peli sulla lingua, come quando il mese scorso ha lanciato una frecciatina sulla scarsa promozione di The Voice Senior. Ieri a È Sempre Mezzogiorno la conduttrice ha lanciato quella che sembra un’altra shade. “Allora, io adesso vorrei dire una cosa a tutti i ragazzi che tante volte ci scrivono e ci dicono che vogliono fare il nostro lavoro. Voi sentite come parlano le persone che hanno un italiano forbito? Ascoltate come parla chi non deve leggere il gobbo? Sentite chi è capace di tenere un discorso e un dialogo? Ecco, allora bisogna studiare e non bisogna solo leggere e imparare a seguire il gobbo mi raccomando”. Si riferisce a qualcuno in particolare? Antonella ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 febbraio 2023) Negli anniha dimostrato in più occasioni di non avere peli sulla lingua, come quando il mese scorso hato unasulla scarsa promozione di The Voice Senior. Ieri a È Sempre Mezzogiorno la conduttrice hato quella che sembra un’altra shade. “Allora, io adesso vorreiunaa tutti i ragazzi che tante volte ci scrivono e ci dicono cheno fare il nostro lavoro. Voi sentite come parlano le persone che hanno un italiano forbito? Ascoltate come parla chi non deve leggere il gobbo? Sentite chi è capace di tenere un discorso e un dialogo? Ecco, allora bisogna studiare e non bisogna solo leggere e imparare a seguire il gobbo mi raccomando”. Si riferisce a qualcuno in particolare?...

