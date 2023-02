Antonella Clerici | la figlia Maelle è ormai una piccola donna | l’ultima foto stupisce tutti

(Di venerdì 24 febbraio 2023)ha voluto pubblicare unadi suasu Instagram, riservandole parole che hanno commosso. Uno dei volti televisivi più apprezzati è senza dubbio quello di, cheda diversi decenni conduce programmi che trovano ampio consenso nella stragrande maggioranza degli italiani. Pensare adsignifica immaginarsi subito alle prese con padelle, pentole e fornelli. Non è certo un caso se la presentatrice di Legnano viene spesso considerata la vera e propria regina della cucina, data la sua esperienza nella conduzione di trasmissioni legate proprio a ricette, sapori e tradizioni. Le commoventi parole di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pomodoro___ : @fontanaalicee Con Antonella Clerici non so cosa potrebbe succedermi -

La foto diha ricordato il collega Maurizio Costanzo pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram . La conduttrice ha scritto: 'Ciao Maurizio, quanti, troppi ...... e nel 2023 è approdata a The Voice Senior per rimettersi in gioco! Vive a Roma, dove è nata e cresciuta, e ha deciso di partecipare alla trasmissione condotta daall'età di 65 anni.

Antonella Clerici lancia una frecciatina in diretta: "Ora dico una cosa!" Biccy

“The Voice Kids” la versione del talent con i più piccoli con Antonella Clerici: giuria e quando in tv SuperGuidaTV

The Voice Senior 2023, stasera in tv la semifinale: chi è rimasto in gara La data della finale: le anticipazi ilmessaggero.it

The Voice Senior 2023, stasera la semifinale: le anticipazioni Libero Magazine

Buon compleanno Maelle: gli auguri di mamma Antonella Clerici sono dolcissimi Today.it

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Venerdì 24 Febbraio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutt ...La morte di Maurizio Costanzo commuove profondamente il mondo dello spettacolo, della politica e della cultura. Tra i primi personaggi noti a rivolgere un saluto al giornalista scomparso all’età di 84 ...