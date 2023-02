Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 24 febbraio 2023 | Trono Classico e Over (Di venerdì 24 febbraio 2023) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 24 febbraio 2023 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 24 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, Federico Nicotera. Il Trono Over, invece, ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023), 24è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 24, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIn studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, Federico Nicotera. Il, invece, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: Gianni Sperti compie un gesto clamoroso - prota_assunta : @gengy00 Magari???chissà, io se dalle anticipazioni dicono che ja scelto A , non guarderò la puntata per niente e mai più uomini e donne. - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: la lettera di #Carola, le esterne di #Lavinia, ultime news su #Riccardo… - SerieTvserie : Uomini e Donne anticipazioni puntata 24 febbraio 2023 in diretta: - tvblogit : Uomini e Donne anticipazioni puntata 24 febbraio 2023 in diretta: -