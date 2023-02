Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata del 24 febbraio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Andrà in onda questo pomeriggio una nuova puntata del dating show più famoso della storia della televisione italiana. Diamo quindi uno sguardo alle Anticipazioni di Uomini e Donne, in onda come sempre alle 14:45 su Canale5. Oltre che su Canale5, è possibile seguire Uomini e Donne in streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sulla puntata alle 19:50. TRONO OVER Per quanto riguarda il trono over, le Anticipazioni di Uomini e Donne riportano che, questa volta, l’attenzione sarà diretta verso Riccardo Guarnieri, ancora in cerca di una compagna dopo la fine della sua frequentazione con Gloria. Chiuso questo capitolo, l’interesse di Guarnieri si indirizzerà verso ... Leggi su zon (Di venerdì 24 febbraio 2023) Andrà in onda questo pomeriggio una nuovadel dating show più famoso della storia della televisione italiana. Diamo quindi uno sguardo alledi, in onda come sempre alle 14:45 su Canale5. Oltre che su Canale5, è possibile seguirein streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sullaalle 19:50. TRONO OVER Per quanto riguarda il trono over, lediriportano che, questa volta, l’attenzione sarà diretta verso Riccardo Guarnieri, ancora in cerca di una compagna dopo la fine della sua frequentazione con Gloria. Chiuso questo capitolo, l’interesse di Guarnieri si indirizzerà verso ...

