Anticipazioni Terra Amara: il gesto eroico di Sermin (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sermin si renderà protagonista di un gesto eroico nei prossimi episodi di Terra Amara. La donna, infatti, non ci penserà due volte a mettere a rischio la sua stessa vita per salvare quella del piccolo Adnan, il quale rischierà di morire in un modo orribile. Vediamo come si arriverà a questo incredibile risvolto. Terra Amara, trame: Azize provoca involontariamente un incendio La famiglia Yaman organizzerà una festa di accoglienza per Leyla, la figlia neonata di Zuleyha e Demir e al party parteciperanno tutte le donne del paese come si usa fare da sempre. L'organizzazione dell'evento creerà non poco trambusto e così ad un certo punto, Adnan, che ha iniziato a camminare, si muoverà libero per la tenuta. Oltre a lui, anche Azize verrà lasciata sola. La donna sarà ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 24 febbraio 2023)si renderà protagonista di unnei prossimi episodi di. La donna, infatti, non ci penserà due volte a mettere a rischio la sua stessa vita per salvare quella del piccolo Adnan, il quale rischierà di morire in un modo orribile. Vediamo come si arriverà a questo incredibile risvolto., trame: Azize provoca involontariamente un incendio La famiglia Yaman organizzerà una festa di accoglienza per Leyla, la figlia neonata di Zuleyha e Demir e al party parteciperanno tutte le donne del paese come si usa fare da sempre. L'organizzazione dell'evento creerà non poco trambusto e così ad un certo punto, Adnan, che ha iniziato a camminare, si muoverà libero per la tenuta. Oltre a lui, anche Azize verrà lasciata sola. La donna sarà ...

