Antiage In&Out: l'azione dei nutricosmetici (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutte le novità sulle nuove soluzioni Antiage con un'intervista all'esperta Mirna Cucchiara, Dottore in Scienze Farmaceutiche e specializzata in Scienze e Tecnologie Cosmetiche Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutte le novità sulle nuove soluzionicon un'intervista all'esperta Mirna Cucchiara, Dottore in Scienze Farmaceutiche e specializzata in Scienze e Tecnologie Cosmetiche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Unjustice_war : @UNIREDPILL @gregogallagher TRT, magari con un paio di cicletti di GH l'anno...classica terapia antiage media in voga in USA... - pumpkimplum : non capisco perchè di botto mi sto riempiendo di rughe uso in modo appropriato retinolo/aha/bha specificamente per… - demnelle : 23 anni è quell’età in cui la mattina ti svegli, ti lavi il viso e usi sia un siero antiage (perché no d’altronde) che la crema per l’acne -