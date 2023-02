Anniversario invasione Ucraina, spenta l’illuminazione delle facciate di Montecitorio (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA – In occasione della ricorrenza del primo Anniversario dell’invasione dell’Ucraina, oggi (24 febbraio) la Camera dei deputati aderisce all’iniziativa promossa dalla onlus “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. Pertanto verrà spenta l’illuminazione delle due facciate di Palazzo Montecitorio – la principale e quella di Piazza del Parlamento – nella serata di venerdì 24 febbraio, dalle ore 20 alle ore 1 del giorno successivo. Inoltre la facciata di Palazzo Montecitorio verrà illuminata con i colori della bandiera dell’Ucraina dalle ore 18 di questa sera alle ore 1 del giorno successivo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA – In occasione della ricorrenza del primodell’dell’, oggi (24 febbraio) la Camera dei deputati aderisce all’iniziativa promossa dalla onlus “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. Pertanto verràduedi Palazzo– la principale e quella di Piazza del Parlamento – nella serata di venerdì 24 febbraio, dalle ore 20 alle ore 1 del giorno successivo. Inoltre la facciata di Palazzoverrà illuminata con i colori della bandiera dell’dalle ore 18 di questa sera alle ore 1 del giorno successivo. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SenatoStampa : ??????? La facciata di #PalazzoMadama sarà illuminata con i colori della bandiera #Ucraina, dal tramonto del… - AmbasciataUSA : #24febbraio. Per tutto il tempo necessario, for as long as it takes, we will continue to #StandWithUkraine. ????????????… - putino : Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un breve video nell'anniversario dell'inizio della inv… - ultimenotizie : Oggi, dalle ore 18 alle ore 24, su disposizione del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, il #Colosseo sarà… - antsolano : RT @RaiNews: “Il 24 febbraio milioni di noi hanno scelto: non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non siamo fuggiti, ma abbiamo af… -