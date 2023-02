Angers – Lione – ultime notizie e possibili formazioni (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Angers, condannato alla retrocessione, accoglie il Lione allo Stade Raymond Kopa sabato 25 febbraio, con i padroni di casa che si trovano a 10 punti dalla salvezza ai piedi della classifica della Ligue 1. Nel frattempo, il Lione si trova al nono posto, a 25 punti dall’Angers, dopo aver battuto il Le SCO per 5-0 nel match di andata a settembre. Il calcio di inizio di Angers – Lione è previsto alle 17 Anteprima della partita Angers – Lione a che punto sono le due squadre Angers L’Angers si presenta alla sfida di sabato con una misera serie di 16 partite senza vittorie in Ligue 1, avendo registrato due pareggi e 14 sconfitte dall’ultima vittoria in campionato. Che ci crediate o no, il Le SCO ha subito 13 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’, condannato alla retrocessione, accoglie ilallo Stade Raymond Kopa sabato 25 febbraio, con i padroni di casa che si trovano a 10 punti dalla salvezza ai piedi della classifica della Ligue 1. Nel frattempo, ilsi trova al nono posto, a 25 punti dall’, dopo aver battuto il Le SCO per 5-0 nel match di andata a settembre. Il calcio di inizio diè previsto alle 17 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’si presenta alla sfida di sabato con una misera serie di 16 partite senza vittorie in Ligue 1, avendo registrato due pareggi e 14 sconfitte dall’ultima vittoria in campionato. Che ci crediate o no, il Le SCO ha subito 13 ...

