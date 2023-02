Angers-Lione sabato 25 febbraio 2023 ore 17 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Blanc con 5 indisponibili

Leggi su infobetting

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La sconfitta di Auxerre interrompe quella che era una serie positiva importante per ildi, e lo frena nella corsa verso l’alta classifica. I Gones adesso ripartono da, altra trasferta sul campo di una squadra in lotta per la salvezza e con poco o nulla da perdere. Gli Scoitses infatti sono a -10 dalla salvezza diretta e non vincono una gara in InfoBetting: Scommesse Sportive e