Anche il New York Times incorona Kvaratskhelia e le gesta del Napoli

Napoli, Anche il New York Times incorona Kvaratskhelia La fama del georgiano varca Anche l'oceano, così lo descrive il quotidiano: "Ha un fascino raro, anticonformista, selvaggio" Il fascino e la fama di Kvaratskhelia attraversano l'oceano e sbarcano negli Stati Uniti. Il New York Times titola così infatti: 'The Instant Legend of Kvaradona'. Il quotidiano americano parla così del giocatore georgiano del Napoli: "Il protagonista assoluto della Champions League". Il Nyt aggiunge: "Se è vero che Kvara ha affascinato il calcio italiano, il suo successo ha sconvolto il calcio georgiano Anche a livello sociale".

