Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Ancelotti difende il #Barcellona e la #Juve: 'Non c'è corruzione nel calcio, ne sono sicurissimo' - calciomercatoit : ??? TV PLAY | Massimo #Gallo difende #Allegri: 'Fa parte ormai di quella cerchia di allenatori, ristretta ma notevol… -

...lascare fuori Leao (che può segnare e fare assist) e mettere dentro un Messias che none ...oppure provare de Ketelaere davanti alla difesa come fececon Pirlo quando vice che non ...... 'Voglio bene a Pioli, mi ha fatti rivivere emozioni che anon provavo. Gli augurerò ogni ... 'Maldini oraPioli perché non ha alternative: metti il vice Non c'è Metti Gatttuso per ...

Ancelotti difende il Barcellona e la Juve: 'Non c'è corruzione nel ... Calciomercato.com

Ancelotti difende Gattuso: "Solo Guardiola non è stato mai esonerato" DAZN

Veronesi difende Allegri: “Provate a togliere Osimhen al Napoli. Tira una brutta aria sulla Juve” napolipiu.com

Il Tottenham difende Son dopo gli insulti razzisti: "Riprovevoli" Corriere dello Sport

Liverpool-Real Madrid, la mossa dei tifosi inglesi a notte fonda sotto l’hotel di Ancelotti Tuttosport

Sandro Veronesi difendo l'operato di Massimiliano Allegri alla Juventus, secondo lo scrittore il tecnico non ha fatto male ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.59 Ecco le pagelle: LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 5; Alexander-Arnold 5, Gomez 4.5 (dal 28' s ...