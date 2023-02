Amore e passione | così nascono i nostri vini

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Se andate a visitare la cantina, un gioiellino sulle colline del Monferrato, la troverete sicuramente in vigna: è lei che sta «sul campo», segue le piante, controlla i grappoli, le fioriture, il terreno. Unache Silvia Scagliotti, monferrina doc come ama definirsi, proprietaria insieme al marito Claudio Gemme della cantina «Cascina La Polastra» a Capriata D'Orba, in provincia di Alessandria, ha respirato in famiglia, dal nonno e dai genitori. «Ogni vendemmia era una festa - racconta - partecipavano tutti, anche io che ero la più piccola, avevamo le vigne a facevamo il vino per noi. La mianasce da lì».E da lì probabilmente è nata anche la voglia di entrare nel mercato, di iniziare a venderlo. «Certo, però ha influito anche mio marito, pure lui è nato in una famiglia che faceva il vino. Nel 2019 abbiamo fatto il salto e abbiamo deciso ...