Amici 22 | anticipazioni puntata domenica 26 febbraio 2023 | due allievi eliminati e cinque al Serale

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’emozione è alle stelle in vista della ventiduesimadi22, il talent show più amato dagli italiani, che andrà in onda26alle ore 14:00 su Canale 5. In vista della penultimaprima del, Maria De Filippi ha invitato in studio degli ospiti sensanzionali: a giudicare la gara di ballo saranno Veronica Peparini, Samanta Togni, Virna Toppi mentre per la sfida di canto è tornata in veste di giudice la cantante Giorgia, che si è esibita con il singolo portato a Sanremo. I cantanti hanno anche sostenuto una gara di inediti – con la pubblicazione del brano come premio – giudicata da Charlie Rapino. Due ballerini del talent show che già si sono accaparrati l’accesso al, Maddalena e ...