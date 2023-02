Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fatimascassaa : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? informazioni sugli inediti ?? quello di ANGELINA si chiama, quasi sicuramente, “TI CHIEDO SCUSA AM… - fatimascassaa : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? gara canto giudicata da GIORGIA ?? WAX CRICCA AARON FEDERICA NDG PICCOLO G MEZCAL NIVEO #AMICI22… - IreneSorrenti13 : @AmiciUfficiale Aaron sei fantastico hai avuto sempre belle parole per tutti quando erano in difficoltà ma nel prog… - ADelleNotizie : Anticipazioni Amici 26 febbraio: Serale sfumato per Aaron - SunnyLiberty : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? informazioni sugli inediti ?? quello di ANGELINA si chiama, quasi sicuramente, “TI CHIEDO SCUSA AM… -

Leggi Anche Ad '22' Ramon svela il suo segreto: 'La scorsa estate ho mollato la danza' La coach quindi gli ... Prova a spiegare a me come è'. 'è un po' fragilino a volte. Spero do ......ieri di, ben cinque alunni hanno ricevuto la maglia e passeranno al serale. Ci sono invece due ragazzi che rischiano di non arrivare alla fase finale del programma mariano. Piccolo G e...

Amici 22, Aaron in lacrime: “Non mi sento voluto bene” imusicfun.it

"Amici 22", Aaron piange: "Non mi sento voluto bene" TGCOM

Amici 22, Aaron cede allo sconforto: "Non mi sento voluto bene" Isa e Chia

Anticipazioni Amici 26 febbraio: due eliminati, Aaron sospeso furia ... Contra-Ataque

Amici 22, chi accederà al Serale Tra promossi e rimandati imusicfun.it

Chissaà se questo convincerà Rudy a dargli la maglia perché il prof ha dichiarato che al momento è ancora indeciso, sia per Aaron sia per lui. Alla fine le maglie sono state date anche a Mattia, a ...Colpo di scena nella nuova puntata di Amici, registrata il 23 febbraio ... Ancora in bilico altri allievi, come ad esempio Piccolo G e Aaron, entrambi della squadra di Rudy Zerbi, l'unico prof a non ...