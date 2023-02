Amazon annuncia la disponibilità in Italia di Alexa Smart Properties for Hospitality (Di venerdì 24 febbraio 2023) Londra – Amazon annuncia il lancio di Alexa Smart Properties for Hospitality in Italia. A partire da oggi, i solution provider e gli hotel Italiani possono iniziare a integrare l’IA di Alexa, conosciuta in tutto il mondo, in esperienze end-to-end efficaci, su scala nazionale. Alexa Smart Properties for Hospitality consente agli ospiti di riprodurre musica, ordinare il servizio in camera, chiamare la reception e fare il check-out, aiutando allo stesso tempo i gestori delle strutture a generare maggiori profitti e a migliorare la soddisfazione degli ospiti. Il Gruppo TH introdurrà la nuova esperienza Alexa al TH Roma Carpegna Palace. Parc Hotels ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023) Londra –il lancio diforin. A partire da oggi, i solution provider e gli hotelni possono iniziare a integrare l’IA di, conosciuta in tutto il mondo, in esperienze end-to-end efficaci, su scala nazionale.forconsente agli ospiti di riprodurre musica, ordinare il servizio in camera, chiamare la reception e fare il check-out, aiutando allo stesso tempo i gestori delle strutture a generare maggiori profitti e a migliorare la soddisfazione degli ospiti. Il Gruppo TH introdurrà la nuova esperienzaal TH Roma Carpegna Palace. Parc Hotels ...

