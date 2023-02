Altro che montatura, tra Fedez e Chiara Ferragni si mette male: l’ultima indiscrezione choc (Di venerdì 24 febbraio 2023) Personaggi tv. Spuntano altri dettagli sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Una trovata pubblicitaria? A leggere le nuove indiscrezioni il gelo tra l’influencer e il rapper milanese sembra tutt’Altro che una semplice montatura. La coppia è in silenzio stampa dalla fine di Sanremo 2023: sui social infatti i due continuano a pubblicare soltanto cose che riguardano la sfera lavorativa. La Ferragni è impegnata con la fashion week a Milano; il cantante è alle prese con il suo nuovo podcast “Wolf”. Il silenzio non è di difficile interpretazione: sembra che i due coniugi abbiano sentito una voglia improvvisa di privacy dopo i fatti avvenuti all’Ariston. l’ultima novità arriva da “Vanity Fair” ed è stata rilanciata in queste ore da “Gossip e Tv”: pare che che il rapper ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 febbraio 2023) Personaggi tv. Spuntano altri dettagli sulla crisi tra. Una trovata pubblicitaria? A leggere le nuove indiscrezioni il gelo tra l’influencer e il rapper milanese sembra tutt’che una semplice. La coppia è in silenzio stampa dalla fine di Sanremo 2023: sui social infatti i due continuano a pubblicare soltanto cose che riguardano la sfera lavorativa. Laè impegnata con la fashion week a Milano; il cantante è alle prese con il suo nuovo podcast “Wolf”. Il silenzio non è di difficile interpretazione: sembra che i due coniugi abbiano sentito una voglia improvvisa di privacy dopo i fatti avvenuti all’Ariston.novità arriva da “Vanity Fair” ed è stata rilanciata in queste ore da “Gossip e Tv”: pare che che il rapper ...

