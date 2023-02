Altri due allievi fuori da Amici 22: di chi si tratta? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il programma di Amici 22 sta continuando a riservare molte sorprese. Nonostante manchi poco all’inizio del serale, la classe non appare ancora formata. I professori, nelle ultime settimane, hanno preso decisioni difficili che hanno comportato l’eliminazione di alcuni allievi. Nella puntata registrata il 23 Febbraio, è stato adottato lo stesso modus operandi. Un ballerino e un cantante, infatti, sono stati costretti ad abbandonare la scuola. Potrebbe interessarti: Amici 22, dove vedere la replica della domenica pomeriggio Amici 22, Alessandra Celentano prende una decisione difficile Il futuro degli allievi di Amici 22, al momento, appare piuttosto incerto. I professori, in più occasioni, hanno mostrato il loro malcontento per il percorso portato avanti da alcuni concorrenti. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il programma di22 sta continuando a riservare molte sorprese. Nonostante manchi poco all’inizio del serale, la classe non appare ancora formata. I professori, nelle ultime settimane, hanno preso decisioni difficili che hanno comportato l’eliminazione di alcuni. Nella puntata registrata il 23 Febbraio, è stato adottato lo stesso modus operandi. Un ballerino e un cantante, infatti, sono stati costretti ad abbandonare la scuola. Potrebbe interessarti:22, dove vedere la replica della domenica pomeriggio22, Alessandra Celentano prende una decisione difficile Il futuro deglidi22, al momento, appare piuttosto incerto. I professori, in più occasioni, hanno mostrato il loro malcontento per il percorso portato avanti da alcuni concorrenti. ...

