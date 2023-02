Almanacco del 24-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023)del giorno Venerdì 24 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sta constanzo che deriva dal participio presente del verbo latino contare restare fermo non mutare è letteralmente al significato di Fermo costante tenace proverbio ci dice legna tagliata a luna crescente in radice brucia per il niente di oggi Pico della Mirandola Steve Jobs Alessandro Gassman e a noi andiamo a fare tantissimi auguri ai nostri nativi oggi a coloro che ci hanno raggiunto ci hanno scritto e quindi tantissimi auguri a Masaniello Buona giornata Gianni Giuseppe li facciamo anche a Fabrizio e Marco i più rapidi che invece ci hanno inviato i loro viaggi questa mattina Direi immediatamente di auguro ancora una buona giornata Isabel Amargo buona anche a Nicola e Matteo siete tantissimi quindi buona giornata di cuore e allora andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo ...