Allertano polizia per cani in pericolo – polizia fa cosa giusta

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Avere deisignifica prendersi una grande responsabilità che, da umano, bisogno considerare davvero seria. Queste piccole vite sono totalmente dipendenti da noi e siamo appunto noi che dobbiamo far sì che loro abbiano tutto quello di cui hanno bisogno: cibo, acqua, riparo e ovviamente tanto, tantissimo amore. Ma una coppia di chihuahua è stata accolta con tutt’altro che amore e rispetto dai loro proprietari. Sono stati lasciati completamente soli in casa senza cibo né acqua, il tutto mentre i proprietari andavano in vacanza, scrive il britannico Metro. Ora gli amanti degli animali vogliono aiutarli a trovare nuove case amorevoli. Gli animali sono molto più che solo esseri carini e dolci. Sono i nostri migliori amici che sono lì nella buona e nella cattiva sorte e dovrebbero essere trattati con il calore e l’amore che meritano. Non chiedono ...