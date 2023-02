Allegri: A parte il Napoli che sta facendo campionato a sé, con le altre potevamo giocarcela (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo questo successo non è che cambia la gerarchia degli obiettivi. C’è una cosa che non dobbiamo far passare: non è che perché siamo stati eliminati dalla Champions League, è facile vincere l’Europa League. Credo ci voglia molto rispetto per questa competizione, ci sono squadre di ottimo valore, vincere in Europa non è facile, noi abbiamo il dovere di provare a vincere, arrivare in fondo all’Europa League, come abbiamo il dovere di cercare di arrivare in fondo in Coppa Italia. In campionato stiamo rosicchiando un pezzetto alla volta, però è ancora lunga, siamo un pochino lontani, piano piano vediamo dove riusciamo ad arrivare. A parte il Napoli, che sta facendo un campionato a sé, credo che la squadra si stia comportando bene. Abbiamo sbagliato in Champions, siamo stati eliminati da un Benfica che ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo questo successo non è che cambia la gerarchia degli obiettivi. C’è una cosa che non dobbiamo far passare: non è che perché siamo stati eliminati dalla Champions League, è facile vincere l’Europa League. Credo ci voglia molto rispetto per questa competizione, ci sono squadre di ottimo valore, vincere in Europa non è facile, noi abbiamo il dovere di provare a vincere, arrivare in fondo all’Europa League, come abbiamo il dovere di cercare di arrivare in fondo in Coppa Italia. Instiamo rosicchiando un pezzetto alla volta, però è ancora lunga, siamo un pochino lontani, piano piano vediamo dove riusciamo ad arrivare. Ail, che stauna sé, credo che la squadra si stia comportando bene. Abbiamo sbagliato in Champions, siamo stati eliminati da un Benfica che ...

