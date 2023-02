Allarme siccità, Pichetto: “Possibili razionamenti sulla distribuzione dell’acqua” (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Allarme siccità continua a preoccupare il Paese. Il ministro dell’ Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, presente a Vercelli per l’inaugurazione della 44° Fiera in Campo, ha annunciato che il governo sta valutando la nomina di un commissario che abbia tutti i poteri sulla gestione dell’acqua. Se ne parlerà la settimana prossima in Consiglio dei ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’continua a preoccupare il Paese. Il ministro dell’ Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto, presente a Vercelli per l’inaugurazione della 44° Fiera in Campo, ha annunciato che il governo sta valutando la nomina di un commissario che abbia tutti i poterigestione. Se ne parlerà la settimana prossima in Consiglio dei ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l'acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata'. L'allarme… - LaStampa : Siccità, è allarme rosso: il Po in secca, i grandi laghi mezzi vuoti. Bonelli: “Meloni ignora la questione, ma si v… - Tg3web : Arriva da Legambiente l'ennesimo allarme sulla siccità in Italia. Sulle Alpi c'è il 53 percento di neve in meno ris… - moneypuntoit : Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato che presto scatteranno i razionamenti dell’acqua… - Gia_Felino : @CristianChiani1 forse è interessante per te, la mancanza di acqua e la siccità ?? -