Allarme siccità in Italia | cosa potrebbe succedere in estate | niente acqua a casa?

Il 2022 è stato l'anno più caldo dal 1800, cioè da quando si dispongono dati sufficienti per fare un confronto. In pratica da gennaio a dicembre dello scorso anno, la temperatura media nel nostro paese è stata la più alta mai registrata. Per questo abbiamo iniziato a fare i conti seriamente con il problema siccità con i bacini idrici, i laghi, i fiumi in totale affanno con effetti tragici soprattutto sull'agricoltura. L'Allarme siccità in Italia Il 2023 purtroppo non è iniziato diversamente da questo punto di vista. Dopo un mese di gennaio dove l'inverno sembrava esser arrivato, a febbraio stiamo assistendo di nuovo ad un clima mite e della pioggia nemmeno l'ombra. Se la parte più acuta dell'inverno è stata già superata e continuerà a piovere pochissimo sulla nostra penisola, le previsioni per l'estate ...

