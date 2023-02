Alla scoperta di San Sebastian | la città del Real Sociedad

Leggi su tag24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Sanè ladelsquadra sorteggiata da Nyon, oggi alle 12.00 su SkyTg 24, per disputare agli ottavi di Europa League all’olimpico il prossimo 9 Marzo con la Roma. Il ritorno invece è previsto per il 16 Marzo. I biglietti per la partita Roma-saranno in vendita da oggi pomeriggio. ... TAG24.