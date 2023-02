Alla Fiorentina è toccato lo "scontro" tecnologico tra Var e Gol line technology (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quello tra calcio e tecnologia è un matrimonio combinato, nato più per interesse che per amore. Dopo anni di discussioni e polemiche, adesso abbiamo le più avanzate tecnologie del settore. Ogni anno ci sono innovazioni che aiutano gli arbitri e perfino la Var è entrata nella famiglia del pallone come fosse stata lì da sempre. In realtà pochi si ricordano della prima grande modernizzazione, eppure son passati appena sette anni da quando la Uefa accolse la Goal line technology nelle proprie competizioni. Era il maggio 2016 quando la finale di Europa League utilizzò per la prima volta dell'uso della GLT in una partita europea. Da allora l’arbitro non ha più bisogno dei colleghi sulla linea di porta, se la pAlla supera la linea bianca viene avvertito dall’orologio al proprio polso. La fine di un’epoca ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quello tra calcio e tecnologia è un matrimonio combinato, nato più per interesse che per amore. Dopo anni di discussioni e polemiche, adesso abbiamo le più avanzate tecnologie del settore. Ogni anno ci sono innovazioni che aiutano gli arbitri e perfino la Var è entrata nella famiglia del pallone come fosse stata lì da sempre. In realtà pochi si ricordano della prima grande modernizzazione, eppure son passati appena sette anni da quando la Uefa accolse la Goalnelle proprie competizioni. Era il maggio 2016 quando la finale di Europa League utilizzò per la prima volta dell'uso della GLT in una partita europea. Da allora l’arbitro non ha più bisogno dei colleghi sullaa di porta, se la psupera laa bianca viene avvertito dall’orologio al proprio polso. La fine di un’epoca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : La goal line Technology assegna la rete, ma l'arbitro lo annulla! Scandaloso quanto successo alla #Fiorentina!! - tancredipalmeri : In definitiva è andata benissimo alla Fiorentina, bene alla Juventus, normale alla Lazio, molto male alla Roma - andtrap : @sillacellino @lamezzastagione @robymes (ah, a prop erano queste due righe) - aferrarigmail : RT @GiuseppeZangar1: Altro capolavoro della Uefa il gol annullato alla #Fiorentina in #Conference. Con l’arbitro che va a rivedere un gol s… - tormentony : @IacBarlotti L'immagine giusta è un'altra, ed è gol! #GoalLineTecnology non può essere messa in discussione e andre… -