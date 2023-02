Alfredo Cospito resta al 41bis (Di venerdì 24 febbraio 2023) . È stato rigettato dalla Cassazione il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa dell’anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 febbraio 2023) . È stato rigettato dalla Cassazione il ricorso contro il regime carcerario delpresentato dalla difesa dell’anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi L'articolo proviene da il manifesto.

