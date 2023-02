Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, nuova iniziativa contro il 41-bis e a sostegno di Alfredo Cospito. I manifestanti si sono ritrovati in piazza… - isabellarauti : Follia anarchica, l'accusa di Isabella Rauti: c'è una regia internazionale contro di noi - DomaniGiornale : ?? Alfredo #Cospito resta al 41 bis, la Cassazione rigetta il ricorso della difesa - valeegiu1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis #ANSA - davideidee : La Cassazione ha appena respinto il ricorso presentato dalla difesa di Alfredo #Cospito. Il suicidio assistito di u… -

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale diper la revoca del 41 bis. L'anarchico che è in sciopero della fame resta in regime di carcere duro.Ieri è apparso un striscione sull'Altare della Patria a Roma per, e oggi venerdì 24 febbraio ne è apparso uno anche a Biella in via Carso, a un cancello deli ex Rivetti. 'libero' recita lo striscione, con la 'A' cerchiata simbolo più famoso di tutto ...

Alfredo Cospito, il disertore-squatter diventato terrorista. Le occupazioni, gli arresti e l'amore con Anna Beniamino Corriere Milano

Contro il 41 bis, Cospito farà a meno anche del potassio AGI - Agenzia Italia

Cospito: striscioni e fumogeni a Roma, 4 identificati AGI - Agenzia Italia

Caso Cospito, lettera di minacce con proiettile degli anarchici della Fai: "Colpiremo un manager e lo faremo … la Repubblica

La Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso dei legali di Alfredo Cospito. L’anarchico resterà detenuto in regime di 41 bis, dove è da mesi in sciopero della fame. La Corte di Cassazione ha ...Roma, 24 feb. (LaPresse) - "L'attesa è stressante perchè sappiamo che è l'unico modo per il quale Cospito potrebbe smettere di fare lo sciopero della fame, ...